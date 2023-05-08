برلماني مصري للعربية: مستهدفات الموازنة الجديدة مدققة مع صندوق النقد الدولي

قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الموازنة الجديدة في مصر لعام 2023 – 2024 تستهدف معدل نمو 4.1 %، وهو معدل مقبول بالفعل وجيد في ظل متوسط معدلات النمو المتحققة خلال السنوات الست الماضية.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي يساوي ضعف معدل النمو السكاني في مصر.

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أضاف أن مواجهة التضخم هي مهمة البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال أرقام الموازنة العامة للدولة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، ومن ثم فإن معدل التضخم المستهدف في الموازنة الجديدة عند 16% بدلا من المتوسط الحالي 26% للعام الماضي.

وقال إن مستهدفات التضخم في الموازنة المصرية مدققة من جانب وزارة المالية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي في ظل المراجعات المستمرة مع الصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في العام المقبل.

وأضاف أن متوسط معدل التضخم المتوقع في الموازنة الجديدة تم تقديره بعناية شديدة، كما أن التضخم هو معركة البنك المركزي حاليا منذ تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية قبل نحو عام واتخذ سياسة نقدية متشددة ورفع سعر الفائدة بمعدل 10 نقاط مئوية، لا يوجد ما يمنعه من رفع سعر الفائدة في 18 مايو الجاري حتى يكبح جماح التضخم من قمته ثم تبدأ رحلة التراجع تدريجيا حتى يصل خلال العام المالي المقبل إلى المتوسط المستهدف.