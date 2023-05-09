اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق أبوظبي

الأرباح الفصلية لـ"الياه سات" تفوق التوقعات

ارتفعت 35% إلى 99 مليون درهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت أرباح شركة "الياه سات" المملوكة بنسبة 63% من شركة مبادلة استثمار 35% إلى نحو 99 مليون درهم، وأتت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 89 مليون درهم.

وأعلنت الشركة المضي قدما لزيادة توزيع الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس للسهم ما يوازي 402 مليون درهم.

مادة اعلانية

وسجلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 369 مليون درهم بزيادة 2% على أساس سنوي، مدعومة بنمو نسبته 29% في قطاع "الحلول المدارة"، وكذلك استمرار نمو أنشطة "البنية التحتية" و"حلول البيانات"، وزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 231 مليون درهم، محققةً هامشاً فائقاً نسبته 63%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟ الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط