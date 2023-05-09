سوق أبوظبي
الأرباح الفصلية لـ"الياه سات" تفوق التوقعات
ارتفعت 35% إلى 99 مليون درهم
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ارتفعت أرباح شركة "الياه سات" المملوكة بنسبة 63% من شركة مبادلة استثمار 35% إلى نحو 99 مليون درهم، وأتت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 89 مليون درهم.
وأعلنت الشركة المضي قدما لزيادة توزيع الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس للسهم ما يوازي 402 مليون درهم.
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وسجلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 369 مليون درهم بزيادة 2% على أساس سنوي، مدعومة بنمو نسبته 29% في قطاع "الحلول المدارة"، وكذلك استمرار نمو أنشطة "البنية التحتية" و"حلول البيانات"، وزيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 231 مليون درهم، محققةً هامشاً فائقاً نسبته 63%.
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