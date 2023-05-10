خبير للعربية: ارتفاع الطلب على الضواحي السكنية الجديدة والمنازل الذكية في السعودية
مع تراجع التطوير الذاتي
قال سعود السليماني المدير الإقليمي لشركة "جيه إل إل" في السعودية، إن العقارات السكنية عالية الكفاءة والجودة زاد الطلب عليها بغض النظر عن كونها شققا أو فللا، لأنها تكون وفقا لاحتياجات المشترين وإمكاناتهم ودخلهم وموقع الوحدات المطروحة.
وكشف في مقابلة مع العربية "أن التحول الرئيسي في السوق العقارية السعودية يتمثل في زيادة الطلب على الضواحي السكنية، وانخفاض كبير في نسبة التطوير الذاتي من المواطنين، وصار الإقبال كبيرا على المطورين العقاريين الموجودين نظرا لتوافر منتج بجودة وسعر وخدمات وضمانات أفضل.
وأشار إلى وجود طلب عال على الوحدات عالية الكفاءة والجودة والتي تتمتع بخدمات ومساحات خضراء، واستغلال للمساحات بشكل أفضل واستخدام التقنية، كما يرتفع الطلب على المنازل الذكية أيضا.
أوضح أن الرياض باعتبارها بدأت الطفرة قبل 5 سنوات ومتوقع ارتفاع عدد السكان بها فوق 15 مليون نسمة عام 2030، هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية فيها بنسبة 7%، أما الإيجارات فارتفعت 2%.
ذكر أن ارتفاع الأسعار في مدينة جدة يعود لعوامل رئيسية، منها المشاريع التي تم الإعلان عنها من ناحية إعادة التطوير مما كان له تأثير على أسعار الإيجارات لزيادة الطلب لحين تحديد المواطنين المشروعات التي يشترون بها.
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