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إيلون ماسك

"ماسك" يلتقي "ماكرون" لمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية في فرنسا

يعتزم المشاركة في قمة "اختيا فرنسا" السنوية

دبي - العربية.نت
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يعتزم "إيلون ماسك"، رئيس شركات "تسلا"و"تويتر" و "SpaceX " لقاء لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير المالية الفرنسي "برونو لومير" في قصر الإليزيه اليوم.

ويتناول اللقاء مناقشة عدة مواضيع، من بينها مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في فرنسا، كما يعتزم "ماسك" المشاركة في النسخة السادسة من قمة "اختيار فرنسا" السنوية في"فرساي"، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الدولي في البلاد.

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