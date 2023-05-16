سوق دبي
الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية تفوق توقعات المحللين
رغم تراجع الإيرادات 5%
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أعلنت إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في سوق دبي، يوم الخميس الماضي عن قفزة أفضل من المتوقع في صافي أرباح الربع الأول بلغت 43%، وهو ما عزته لارتفاع مبيعاتها من العقارات.
وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 3.2 مليار درهم ما يعادل 871.53 مليون دولار، وتظهر بيانات "رفينيتيف" أن ذلك تجاوز ضعف توقعات المحللين البالغة 1.65 مليار درهم.
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وقالت الشركة إن مبيعاتها العقارية ارتفعت 11 %،إلى 9.2 مليار درهم مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين وانتعاش النشاط السياحي، وتراجعت الإيرادات 5% إلى 6.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
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