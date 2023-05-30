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الليرة التركية

خسائر الليرة التركية تتفاقم

توقعات بمزيد من الهبوط

دبي - العربية.نت
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تزايدت التوقعات باستمرار تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، بعد فوز رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة، بعدما انخفضت 20% خلال عام.

وتراجعت الليرة 77% مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية.

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مورغان ستانلي:

توقعات بتراجع الليرة 29% مقابل الدولار بنهاية 2023.

بنك ويلز فارغو:

توقعات بأن تسجل العملة التركية 23 ليرة مقابل الدولار بنهاية الربع الحالي.

باركليز:

المركزي التركي سيرفع أسعار الفائدة إلى 36% بنهاية العام الحالي.

انخفاض الاحتياطيات التركية بنحو 20% إلى 101 مليار دولار في 2023.

التضخم بلغ 44% في أبريل الماضي بعد مستويات قياسية في أكتوبر 2022 عند 85.5%.

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