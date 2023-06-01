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الطاقة المتجددة

"الطاقة الدولية" تتوقع إضافة 107 غيغاوات من المصادر المتجددة عام 2023

توقعت ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلي 4500 غيغاوات العام المقبل

دبي - العربية.نت
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توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تزيد القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بمقدار الثلث هذا العام، إذ ستقود السياسات الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة إلى التوسع في الطاقة النظيفة.

وذكرت الوكالة اليوم في تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 غيغاوات، وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق، لتصل إلى 440 غيغاوات في 2023.

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وتوقعت أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 غيغاوات في العام المقبل، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين وفقا لـ"رويترز".

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