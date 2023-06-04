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اقتصاد أميركا

الاقتصاد الأميركي يضيف 339 ألف وظيفة في مايو

المؤشر يمكن أن يحفز الفيدرالي على رفع الفائدة

دبي - العربية.نت
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أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، في شهر مايو بأكثر من التوقعات ما قد يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض المحفزات لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل هذا الشهر.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 339 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات المحلليين بإضافة 190ألف وظيفةفقط، وهو ما جاء بعد ارتفاع 294 ألف وظيفة في أبريل بعد تعديل القراءة السابقة.

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وعلى الرغم من عمليات التوظيف الكبيرة فإن نسبة البطالة ارتفعت إلى 3.7% في مايو من أدنى مستوى في 53 عاما والمسجل في أبريل الماضي عند 3.4%.

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