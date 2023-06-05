الأسهم الأوروبية
الأسواق الأوروبية تترقب كلمة "كريستين لاغارد" أمام البرلمان الأوروبي
توقعات باستمرار "المركزي" الأوروبي في سياسة التشديد النقدي
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