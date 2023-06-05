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الأسواق الأوروبية تترقب كلمة "كريستين لاغارد" أمام البرلمان الأوروبي

توقعات باستمرار "المركزي" الأوروبي في سياسة التشديد النقدي

لندن - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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