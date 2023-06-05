خبير للعربية: لهذا السبب "الفيدرالي" لن يرفع الفائدة في اجتماعه المقبل
قال إن مؤشرات النمو والتضخم مازالت غير واضحة
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن قرار"أوبك بلس" بالتخفيض الإضافي للإنتاج وتمديد التخفيضات حتى نهاية عام 2024 قرار صحيح.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الانخفاض المستمر في سعر النفط خلال العام الماضي أحد أعراض مشكلة أكبر، وهي تباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة مع المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الصين مؤخرا.
وحول إمكانية تجديد التخفيضات الطوعية فى السعودية لشهر واحد خلال يوليو المقبل، قال إن هذا سيحدده الأداء الاقتصادي وأرقام الطلب من الصين والهند، وهما الدولتان اللتان تشهدان نموا في الطلب بأسرع من الدول الأخرى.
"في أبريل رأينا قفزة قوية في سعر خام برنت خلال أسبوع واحد، ثم تراجعت الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل الإعلان عن التخفيض الطوعي، وتوقع اتجاها مماثلا لما حدث في أبريل إلى أن يحدث تغيير أو ارتفاع قوي في الأداء الاقتصادي بالدول الصناعية، وكذلك ظهور أرقام قوية من الولايات المتحدة وأوروبا" وفقا للرفاعي.
وتوقع أن يوقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة هذا الشهر، ولكن توجد علامة استفهام بشأن استئناف رفعها مجددا من عدمه، لأن مؤشرات النمو والتضخم في الولايات المتحدة مازالت غير واضحة.
-
"GIB Capital": عاملان وراء صعود سوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التواليقال رئيس المشورة في"GIB Capital" عبدالله الحامد، إن ارتفاعات سوق الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي جاءت بدعم عاملين الأول مرتبط بما يحدث في ... جرس الإغلاق
-
مستشار استثمار للعربية: هذه الأندية ستكون الأغلى قيمة في السوق السعودية عقب التخصيصقال مستشار في الاستثمار والتسويق الرياضي خالد الربيعان، إن الأندية السعودية بيئة خصبة للاستثمار وبها فرص مغرية، موضحا أن عمليات التخصيص ستسمح بجذب ... جرس الإغلاق
-
الأسواق الأوروبية تترقب كلمة "كريستين لاغارد" أمام البرلمان الأوروبيتوقعات باستمرار "المركزي" الأوروبي في سياسة التشديد النقدي غداء عمل