سوق السعودية
أحدث تطورات الاكتتابات الأولية بالسوق السعودية
أبرزها "جمجوم فارما" و"المطاحن الأولى"
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"تماسك القابضة" للعربية: 3.6 مليار ريال استثماراتنا في مجمعات "نيوم" السكنية"نيوم" تبرم عقوداً بـ21 مليار ريال مع 4 شركات قصص اقتصادية
-
مدينتان عربيتان ضمن قائمة أغلى 20 عالميا للوافدين في عام 2023سنغافورة تقتحم المراكز الخمسة الأولى لقائمة أغلى 20 مدينة في العالم للوافدين قصص اقتصادية
-
دعاوى "SEC" تسحق ثروة مليارديرات التشفير.. ماذا حدث؟لجنة الأوراق المالية الأميركية تفتح النار على "بينانس" و"كوينباس" قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية