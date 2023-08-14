ميزانية عُمان تسجل 656 مليون ريال فائضا بنهاية النصف الأول

حققت الميزانية في سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي فائضا ماليا بقيمة 656 مليون ريال, ما يعادل 1.7مليار دولار، ويمثل ذلك تراجعا بحوالي 16% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت سلطنة عمان قد أقرت ميزانية العام الحالي بعجز متوقع عند 1.3مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

مادة اعلانية

وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، وكانت ميزانية العام الماضي سجلت فائضا بنحو 1.15مليار ريال.