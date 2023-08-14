اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد عمان

ميزانية عُمان تسجل 656 مليون ريال فائضا بنهاية النصف الأول

اعتمدت سعر النفط 55 دولارا للبرميل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حققت الميزانية في سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي فائضا ماليا بقيمة 656 مليون ريال, ما يعادل 1.7مليار دولار، ويمثل ذلك تراجعا بحوالي 16% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت سلطنة عمان قد أقرت ميزانية العام الحالي بعجز متوقع عند 1.3مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

مادة اعلانية

وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، وكانت ميزانية العام الماضي سجلت فائضا بنحو 1.15مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن ترمب يرفض صفقة للإقرار بالذنب: الاتهامات مزيفة من تدبير بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط