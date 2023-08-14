اقتصاد عمان
ميزانية عُمان تسجل 656 مليون ريال فائضا بنهاية النصف الأول
اعتمدت سعر النفط 55 دولارا للبرميل
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حققت الميزانية في سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي فائضا ماليا بقيمة 656 مليون ريال, ما يعادل 1.7مليار دولار، ويمثل ذلك تراجعا بحوالي 16% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكانت سلطنة عمان قد أقرت ميزانية العام الحالي بعجز متوقع عند 1.3مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
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وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، وكانت ميزانية العام الماضي سجلت فائضا بنحو 1.15مليار ريال.
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