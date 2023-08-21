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أسواق الخليج

تباين أداء الأسواق الخليجية في وسط التداولات

تراجع الكويت والسعودية وقطر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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