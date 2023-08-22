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اقتصاد السعودية

السعودية تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة

ستخفض الانبعاثات الكربونية 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030

دبي - العربية.نت
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تشهد المملكة العربية السعودية في الرابع من ديسمبر المقبل إطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء.

ويأتي انعقاد المنتدى بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في الإمارات.

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ويعكس المنتدى التزام المملكة بتحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060.

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ومن المبادرات المتفق عليها زراعة 10 مليارات شجرة في مختلف أنحاء السعودية خلال العقود القادمة، وحماية 30% من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030.

كما التزمت المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

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