اقتصاد بريطانيا
أسعار العقارات في بريطانيا تواصل التراجع على أساس سنوي
انخفضت بنسبة 5.3% خلال سبتمبر
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قالت كارينا كامل مراسلة العربية في لندن، إن أسعار العقارات تراجعت على أساس سنوي بنسبة 5.3% خلال سبتمبر الماضي.
وأضافت أن شهر سبتمبر هو الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه أسعار العقارات بأكثر من 5%.
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