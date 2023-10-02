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اقتصاد بريطانيا

أسعار العقارات في بريطانيا تواصل التراجع على أساس سنوي

انخفضت بنسبة 5.3% خلال سبتمبر

لندن - العربية.نت
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قالت كارينا كامل مراسلة العربية في لندن، إن أسعار العقارات تراجعت على أساس سنوي بنسبة 5.3% خلال سبتمبر الماضي.

وأضافت أن شهر سبتمبر هو الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه أسعار العقارات بأكثر من 5%.

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