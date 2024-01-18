"أبل" تنهي 12 عاما من هيمنة "سامسونغ" على سوق الهواتف الذكية

تفوقت شركة أبل على شركة سامسونغ كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، وأنهت بذلك ريادة الشركة الكورية الجنوبية التي استمرت 12 عامًا إذ تم بيع 234.6 مليون وحدة iPhone في عام 2023، لتحتل المركز الأول متجاوزة 226.6 مليون وحدة من سامسونغ، وفقًا لأرقام IDC.

وتعد شركة Apple أكبر صانع للهواتف الذكية من حيث الإيرادات والأرباح، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تقود فيها السوق من حيث حجم المبيعات.

ويرى الخبراء أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع الطلب على الهواتف المتميزة أو البريميم والتي تزيد أسعارها عن 600 دولار إذ تجاوزت الحصة السوقية لهواتف أبل 20% فيما بلغت حصة سامسونغ 19%، وبالتأكيد العملاق الكوري لن يقف مكتوف الأيدي.

إذ أصدرت سامسونغ أحدث هواتفها الذكية" Galaxy S24 Ultra "مزودا بميزات الذكاء الاصطناعي SB وميزات الكاميرا رائعة والتيتانيوم ، وعدد من الأشياء.

ولكن في الحقيقة كان التركيز الأساسي على الذكاء الاصطناعي وهي قدرات قائمة على البرمجيات كما تعلمون الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لكن سامسونغ بدأت بالفعل بتقديم بعض الأشياء التي سيجدوها الناس مثيرة للاهتمام، كما تعلمون فإن Circle to Search من غوغل يظهر لأول مرة على هواتف سامسونغ هذا يعكس الشراكة بين الشركتين ثم القدرة على القيام بترجمة حية لمكالمة هاتفية أعني هذا هو نوع من الخيال العلمي الذي كان الناس ينتظرونه ووصل أخيراً.

ستقوم سامسونغ بتسليم أجهزة S24 Ultra بنهاية الشهر الحالي وستبدأ بسعر 1300 دولار، وهناك معلومات غير مؤكدة أيضاً أن ميزات ذكاء اصطناعي مماثلة ستكون جزءا من iPhone 16 القادم.