خاص
الأسواق تترقب تصريحات رئيسة "المركزي"الأوروبي
بعد مؤشرات سلبية للاقتصاد الألماني
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قالت مراسلة العربية من لندن كارينا كامل، إن الأسواق تترقب المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية لبعض دول منطقة اليورو، أهمها مؤشر "IFO" في ألمانيا الصادر اليوم عن مناخ الأعمال.
وتدهورت المعنويات بين الشركات الألمانية بشكل أكبر في بداية العام، وانخفض مؤشر "أيفو" لمناخ الأعمال إلى 85.2 نقطة في يناير، منخفضًا من 86.3 نقطة في ديسمبر، وقيمت الشركات وضعها الحالي بأنه أسوأ، كما كانت توقعاتهم للأشهر المقبلة أكثر تشاؤما مرة أخرى بأن الاقتصاد الألماني عالق في الركود، وفق مؤشر "IFO".
وأشارت إلى أن التوقعات تتجه لتثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم ولكن الأسواق تترقب تصريحات رئيسة البنك.
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