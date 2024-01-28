خبير للعربية: المنافسة دفعت "أبل" لتغيير سياستها التسعيرية في الصين

قال مدير شريك لدى "VentureX" يوسف حميد الدين، إن شركة "أبل" دخلت السوق الصينية عام 2009 وبعد 15 عاما أصبحت قائد السوق بالرغم من وجود شركات عدة تأتي ضمن المراكز الخمسة الأولى في الحصص السوقية من مبيعات الهواتف الذكية لعام 2023.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن شركة "هواوي" الصينية ليست بين الشركة الخمس الأولى للعام الماضي لأنها رفعت حصتها السوقية في الربع الأخير فقط من عام 2023، وما زالت على 12% حصة سوقية.

وذكر أن نظام “IOS” لتشغيل هواتف أبل نظام منفصل بالكامل وجذاب للمستهلكين بشكل كبير وحجم مبيعات أبل في الصين بلغ نحو 73 مليون جهاز، مشيرا إلى أن الوضع في العام الحالي في صالح "أبل"، مع الأخذ في الاعتبار أن السوق في العام الماضي انخفضت بنسبة 5% مقارنة بعام 2022.

وأشار إلى أنه خلال 10 سنوات سابقة كانت المبيعات تشهد انخفاضا مستمرا عاما بعد الآخر في مبيعات الشحنات للصين وانعكست لأول مرة هذه المبيعات في الربع الأخير من عام 2023، وأصبح هناك نمو 1.2% مما يعد أبل لأداء أفضل بشكل جيد في العام الجاري.

وأشار إلى أن التخفيضات التي قدمتها أبل على منتجاتها في الصين تعطيها فرصة للصدارة.

أوضح أن شركة "أونر – honor " الصينية التي جاءت في المركز الثاني بحصة 17.1% من السوق تأسست عام 2013، وبالنظر إلى المنافسين التاليين لـ"أبل" في الصين فإن الأمر يتطلب سياسة تسعيرة مختلفة لتحافظ على حصتها السوقية ومكانتها مقابل المنافسين الموجودين حاليا.