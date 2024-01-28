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الشرق الأوسط

"فيتش" تحذر من زيادة مخاطر الصراع في غزة على الدول المجاورة

أشارت إلى استعداد الشركاء الأجانب لمصر لتوسيع برنامج صندوق النقد

دبي - العربية.نت
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حذرت وكالة فيتش من أن التداعيات الأوسع للصراع في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة.

وأشارت الوكالة إلى أن الحرب الطويلة في غزة، وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة، تزيد من المخاطر التي تواجه السندات السيادية في المنطقة وخاصة في مصر.

وبحسب فيتش فإن الشركاء الأجانب لمصر قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم المقدم للدولة استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، بما فيها توسيع برنامج صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بالأردن، استبعدت الوكالة أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر، متوقعة أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متفقا مع التصنيف الائتماني للمملكة.

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