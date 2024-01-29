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خاص

الأسواق تترقب تداعيات تصيفة عملاق العقارات الصيني

333 ديون على "إيفرغراند"

دبي - العربية.نت
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قالت مراسلة العربية من لندن كارينا كامل، إن فشل الدائنين الأجانب بشأن إعادة هيكلة شركة إيفرغراند الصينية أدى إلى تراجع حاد للسهم تجاوز 20% وتم تعليق تداوله اليوم.

ذكرت أن مشكلة شركة إيفرغراند تكشف عن أزمة أوسع بالقطاع العقاري الصيني، في ظل وجود كيانات أخري متعثرة منها "كانتري غاردن".

أوضحت أن الاستحقاقات على الشركة الصينية تبلغ 333 مليار دولار أميركي، والأسواق ستراقب التداعيات خلال الأيام المقبلة.

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