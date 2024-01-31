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خبير للعربية: استمرار تخفيضات "أوبك بلس" السيناريو الأرجح

مع استمرار مراقبة الأسواق بشكل لصيق

دبي - العربية.نت
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قال خبير استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إن "أوبك بلس" ملتزمة باستمرار التخفيضات الطوعية و السيناريو الأرجح وفقا للوضع الاقتصادي وأسعار النفط الحالية والمتغيرات الاقتصادية.

أشار في مقابلة مع "العربية Business"، إلى مراقبة "أوبك بلس" بشكل لصيق للأسواق، وإلى توقعات سابقة باستمرار التخفيضات، ولكن تعميق التخفيضات يعتمد على قدرة الأعضاء على تحقيق توازن برامجهشيرام المالية حتى يعمقوا التخفيضات أو يستمرون عند المستويات الراهنة.

وقال إن السيناريو الأرجح هو الاستمرار في التخفيضات الحالية خصوصا في الربع الأول لأن مسار الاقتصاد العالمي غير واضح بعد، حيث تبدأ اليوم اجتماعات الفيدرالي الأميركي الذي يمكن أن يعزز الاقتصاد أو يثير بعض الضبابية أكثر مما كانت السنة الماضية.

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