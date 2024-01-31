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اقتصاد أوروبا

تراجع التضخم في فرنسا إلى أدنى مستوى في عامين

بلغ 3.4% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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قالت مراسلة العربية في لندن كارينا كامل، إنه من المقرر أن تصدر يوم غد الخميس الأرقام المجمعة لمنطقة اليورو ومن المنتظر أن تكشف عن تراجع معدل التضخم.

وأشارت إلى أن أرقام التضخم الصادرة في فرنسا صباح اليوم سجلت أدنى مستوى له في عامين وبلغ 3.4% من 4.1% على أساس سنوي نتيجة تراجع تكلفة الطاقة والنقل.

وستصدر قراءة التضخم اليوم في ألمانيا، وتشير التوقعات إلى تراجع التضخم في ألمانيا أيضا.

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