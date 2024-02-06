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الأسواق العالمية

"تيماسك الاستثمارية" تتوقع تباطؤ الطلب على التمويل مع توسع نشاط الملكية الخاصة

بجانب عرضها عوائد مغرية

دبي - العربية.نت
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قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "تيماسك الاستثمارية -Temasek" السنغافورية، روهيت سيباهيمالاني إن مستثمري الأسهم الخاصة يتعرضون لضغوط البيع بأسعار واقعية لإعادة السيولة لشركاتهم.

وأضاف أن احتمال خفض الفيدرالي للفائدة وتخفيف الشروط المالية سيدعم السوق الأميركية ويقلل مخاطر الركود.

وأشار إلى أنه رغم الفرص في بعض القطاعات بالهند واليابان فإن التقييمات لا ترجح المكاسب الكبيرة، متوقعا تباطؤ الطلب على التمويل مع توسع نشاط الملكية الخاصة وعرضها عوائد مغرية.

تأسست شركة تيماسك عام 1974، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية 287 مليار دولار، تشمل الخدمات الماليةوالنقل والصناعات والتجزئة والعقارات، والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والأغذية الزراعية.

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