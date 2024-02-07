"عمان" تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة الدقم

قال موفد قناة "العربية" إلى سلطنة عمان، أسامة القاسم، إن قمة كويتية عمانية عقدت أمس في مسقط وهي قمة اقتصادية إلى حد كبير وعقد أيضا المنتدى الاستثماري بين الدولتين، وتم افتتاح مصفاة الدقم اليوم أحد أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وفي منطقة تحمل أهمية كبيرة، نظرا لموقعها الجغرافي حيث تطل على المحيط الهندي وبحر العرب.

وقال إن الكويت وعمان وقعتا اتفاقيات في مجال البتروكيماويات والطاقة والمصافي والثروة السمكية والحيوانية، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستصل قيمة إجمالي الاتفاقيات بين الكويت وعمان إلى أكثر من 125 مليون ريال عماني.

وأوضح أن منطقة الدقم لديها مقومات سياحية وجذب السائحين، كما يمكن افتتاح مصانع لقربها من السواحل، كما ذكر جهاز الاستثمار العماني أن ثمة اتفاقيات مع عدد من الدول لافتتاح مصانع أخرى.