خاص
"عمان" تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة الدقم
اتفاقيات بين الكويت وعمان تصل قيمتها 125 مليون ريال خلال 3 أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال موفد قناة "العربية" إلى سلطنة عمان، أسامة القاسم، إن قمة كويتية عمانية عقدت أمس في مسقط وهي قمة اقتصادية إلى حد كبير وعقد أيضا المنتدى الاستثماري بين الدولتين، وتم افتتاح مصفاة الدقم اليوم أحد أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وفي منطقة تحمل أهمية كبيرة، نظرا لموقعها الجغرافي حيث تطل على المحيط الهندي وبحر العرب.
وقال إن الكويت وعمان وقعتا اتفاقيات في مجال البتروكيماويات والطاقة والمصافي والثروة السمكية والحيوانية، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستصل قيمة إجمالي الاتفاقيات بين الكويت وعمان إلى أكثر من 125 مليون ريال عماني.
وأوضح أن منطقة الدقم لديها مقومات سياحية وجذب السائحين، كما يمكن افتتاح مصانع لقربها من السواحل، كما ذكر جهاز الاستثمار العماني أن ثمة اتفاقيات مع عدد من الدول لافتتاح مصانع أخرى.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير للعربية: لا يمكن الحكم على برنامج حكومة الكويت من دون إعطائها الفرصةأكد ضرورة تواصل الحكومة مع النواب لتوضيح المخاطر قصص اقتصادية
-
مسؤول للعربية: مصفاة الدقم ترفع الطاقات التكريرية بـ"عمان" إلى 530 ألف برميل يومياتم تنفيذها باستثمار كويتي عماني مشترك بلغ 9 مليارات دولار قصص اقتصادية
-
الصناديق السيادية بالشرق الأوسط ضخت 81.7 مليار دولار لصفقات استحواذ في 2023تمثل 86% من إجمالي قيمة الصفقات خلال العام قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية