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خاص

خبير للعربية: الاقتصاد العالمي سيظل محتاجاً إلى النفط لعقود مقبلة

في ظل عدم جاهزية المصادر البديلة واحتياجها إلى الدعم الحكومي

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، إن تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تعكس الدور المهم الذي تقوم به المملكة للمحافظة على استقرار وموازنة أسواق الطاقة عالميا.

وأضاف في مقابلة مع "أن المملكة قررت في وقت سابق إلغاء التوسع في السعة الاحتياطية الذي كان مخططا أن تكون عند 13 مليون برميل بزيادة تبلغ نحو مليون برميل يوميا، والأسواق كانت تترقب تعليقا حول قرار المملكة".

وأشار إلى تكهنات ظهرت بعد هذا القرار بأن المملكة لا ترى صعودا في الطلب على النفط بين 10 و20 عاما مقبلة، لكن تصريحات وزير الطاقة السعودي ركزت على أن المملكة ما زالت ترى طلبا متصاعدا على النفط يتجاوز مليوني برميل وفق توقعات أوبك، بجانب تصريحات الرئيس التنفيذي لأرامكو بعدم الاتفاق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى إمكانية وصول ذروة الطلب على النفط في عام 2030.

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وقال الشمري إن الحديث عن ذروة الطلب ليس جديدا لكن الاقتصاد العالمي مازال يحتاج إلى النفط لعقود مقبلة لأن التقنيات الحديثة البديلة عن النفط ليست جاهزة، وتحتاج إلى دعم حكومي، وهذا تصريح وكالة الطاقة الدولية نفسها التي قالت إذا ما تركت الأمور للأسواق دون تدخل الحكومات لن يحدث تحول عن النفط للأبد.

وقال إن أسعار النفط شبه مستقرة والمستويات الحالية أفضل من بداية العام والأسواق بدأت تسعر حدوث عجز في منتصف العام، وقد تصل الزيادة في الطلب إلى نحو مليوني برميل يوميا وفق تقديرات "أوبك".

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