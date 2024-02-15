صندوق الاستثمارات
"PIF" يستثمر 35.2 مليار دولارفي 50 شركة أميركية مدرجة بنهاية 2023
حسب إفصاحه لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية
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يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي" "PIF" حصصا في 50 شركة أميركية مدرجة بقيمة 35.2 مليار دولار كما في نهاية 2023.
الملكيات الكبرى لـ PIF في الشركات الأميركية المدرجة:
لوسيد موتورز
1.37 مليار سهم
تراجع قيمة الحصة 25% على أساس فصلي إلى 5.8 مليار دولار
أوبر تكنولوجيز
72.8 مليون سهم
ارتفاع قيمة الحصة 34% على أساس فصلي إلى 4.5 مليار دولار
Select Sector SPDR
32.9 مليون سهم
ارتفاع قيمة الحصة 8% على أساس فصلي إلى نحو ملياري دولار
إلكترونيك آرتسث 24.8 مليون سهم
ارتفاع قيمة الحصة 14% على أساس فصلي إلى 3.4 مليار دولار
PIF يزيد عدد الأسهم في ZEGNA بـ 3% إلى 2.2 مليون سهم
PIF يقلص عدد الأسهم في "فيديكس" بـ 12% على أساس فصلي إلى 632.4 ألف سهم
PIF يتخارج من "أكتيفجن بليزارد" وPlug Power.
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