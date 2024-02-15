"PIF" يستثمر 35.2 مليار دولارفي 50 شركة أميركية مدرجة بنهاية 2023

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي" "PIF" حصصا في 50 شركة أميركية مدرجة بقيمة 35.2 مليار دولار كما في نهاية 2023.

الملكيات الكبرى لـ PIF في الشركات الأميركية المدرجة:

لوسيد موتورز

1.37 مليار سهم

تراجع قيمة الحصة 25% على أساس فصلي إلى 5.8 مليار دولار

أوبر تكنولوجيز ‏

72.8 مليون سهم

ارتفاع قيمة الحصة 34% على أساس فصلي إلى 4.5 مليار دولار

Select Sector SPDR

32.9 مليون سهم

ارتفاع قيمة الحصة 8% على أساس فصلي إلى نحو ملياري دولار

إلكترونيك آرتسث 24.8 مليون سهم

ارتفاع قيمة الحصة 14% على أساس فصلي إلى 3.4 مليار دولار

PIF يزيد عدد الأسهم في ZEGNA بـ 3% إلى 2.2 مليون سهم

PIF يقلص عدد الأسهم في "فيديكس" بـ 12% على أساس فصلي إلى 632.4 ألف سهم

PIF يتخارج من "أكتيفجن بليزارد" وPlug Power.