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حوار خاص

خاص "مودرن كابيتال" للعربية: قراءة التضخم الأميركي ستحدد اتجاهات أسعار الذهب

تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم يعززان الطلب على الذهب

دبي - العربية.نت
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قال رئيس أبحاث السوق في شركة مودرن كابيتال، عبد العظيم الأموي، إن تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أمس أكدت رغبته في الانتظار أكثر للتأكد من مستوى التضخم واتجاهاته.

وأضاف الأموي في مقابلة مع "العربية Business"، أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول لأن التضخم كان في وتيرة متصاعدة خلال الأربعة أشهر الماضية وهذه إشارة قد لا تكون مريحة للفيدرالي.

وذكر أن ارتفاع معدلات التضخم مع تباطؤ نمو الاقتصاد يعزز الطلب على التحوط ومن أدواته الذهب.

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وقال: "يوم 12 أبريل الماضي الذهب سجل أكثر من 2430 دولارا للأونصة بسبب علاوة المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية والتوقعات بتغيير اتجاه أسعار الفوائد وإذا أضيف لها تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم ما يشير إلى مخاطر ركود تضخمي فسترتفع الأسعار".

وأشار إلى أن قراءة التضخم الصادرة اليوم في أميركا ستحدد اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

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