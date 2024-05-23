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أكبر الشركات المدرجة في وول ستريت من حيث القيمة السوقية

حسب إغلاق وول ستريت الأربعاء 22 مايو 2024

دبي - العربية.نت
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احتلت شركة إنفيديا المركز الثالث بين أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية في وول ستريت وفقا لإغلاق يوم 22 مايو الجاري.

وبلغت القيمة السوقية لمايكروسوفت 3.2 تريليون دولار، والقيمة السوقية لشركة أبل 2.92 تريليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة إنفيديا 2.33 تريليون دولار، والقيمة السوقية لألفابت 2.18 تريليون دولار.

وسجلت القيمة السوقية لأمازون 1.9 تريليون دولار ، و بلغت قيمة شركة ميتا 1.18 تريليون دولار.

أما القيمة السوقية لـ" TSMC" فبلغت809 مليارات دولار.

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