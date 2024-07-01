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ساما

ودائع القطاع المصرفي السعودي تسجل أكبر معدل نمو شهري منذ يونيو 2023

ارتفعت بنحو 6% في مايو الماضي إلى 890 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" 1.67 تريليون ريال في مايو الماضي، بزيادة قدرها 4.9% على أساس شهري، و5.1% على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام 2022.

أما بالنسبة لمطلوبات المصارف من القطاع الخاص، فسجلت 2.6 تريليون ريال في مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بأبريل، و10.8% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.

كذلك سجلت الودائع الزمنية والادخارية أكبر معدل نمو شهري لها منذ يونيو من العام الماضي،بعد ارتفاعها بنحو 6% في مايو،مقارنة بإبريل لتسجل نحو 890 مليار ريال، أما على أساس سنوي، فسجلت الودائع الزمنية والادخارية بنهاية مايو نموا بنسبة 23%.

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