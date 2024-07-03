عملات مشفرة
توقعات بإدراج صناديق تداول تتبع عملة "الإيثر" في أميركا منتصف يوليو
مهلة للشركات حتى 8 يوليو لتقديم إضافات على طلباتهم
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أمهلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" الشركات التي تقدمت بطلبات لإدراج صناديق تداول تتبع عملة الإيثر المشفرة حتى 8 من يوليو الحالي لتقديم إضافات على طلباتهم.
وجاء هذا التأخير في الموافقة على هذه الطلبات بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إدراج هذه الصناديق لأول مرة خلال الأسبوع الحالي.
ومن المتوقع أن يتم إدراج هذه الصناديق في الأسواق الأميركية منتصف الشهر الحالي بعد الحصول على الموافقة النهائية من SEC.
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