"الصناعة" السعودية: إصدار 410 تراخيص صناعية بالمملكة في 4 أشهر

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أبريل الماضي بحجم استثمارات بلغ 2.2 مليار ريال.

وتصدر قائمة التراخيص نشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، يليه صناعة منتجات المطاط واللدائن، ثم صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل نشاط وقطاعات أخرى، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال أبريل الماضي بنسبة 80.23%.

ووصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 410 تراخيص.