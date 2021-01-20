ظهر جاك ما للتو لأول مرة علناً منذ شهور مع استمرار إمبراطوريته التكنولوجية في مواجهة تحديات من المنظمين الصينيين.

ظهر الملياردير المؤسس المشارك لشركة "علي بابا" مرة أخرى يوم الأربعاء في مقطع فيديو نشرته على الإنترنت Tianmu News، وهي شركة تابعة لصحيفة حكومة تشجيانغ الرسمية. مقاطعة تشجيانغ هي موطن هانغتشو، المدينة التي تقع فيها "علي بابا".

لم يظهر ما علناً أو منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أواخر أكتوبر، قبل أكثر من أسبوع بقليل من إدراج شركة آنت غروب المالية التابعة لشركة علي بابا في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ.