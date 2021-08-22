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هكذا تخطى اقتصاد مصر أصعب مرحلة في تاريخه

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اقتصاد مصر

هكذا تخطى اقتصاد مصر أصعب مرحلة في تاريخه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قفزات كبيرة للاقتصاد المصري خلال 5 سنوات

الناتج الإجمالي زاد بـ 3.151 تريليون جنيه

الاقتصاد نما 126% منذ 2016 إلى 2020

التضخم يتوارى.. يهبط من أعلى مستوى عند 29.5% إلى 5% بنهاية العام الماضي

احتياطات البلاد من النقد الأجنبي زادت بـ 22.6 مليار دولار

الصادرات ترتفع 22.5%.. وصلت إلى 27.6 مليار دولار

تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بأكثر من مرة ونصف إلى 29.6 مليار دولار

الجنيه الأفضل بالأسواق الناشئة.. تراجع من 18.38 جنيه للدولار إلى 15.62 جنيه

مخصصات الأجور ترتفع 65.6% إلى 361 مليار جنيه

الدعم النقدي يرتفع 8.5% إلى 19 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

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