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الدولرة.. قرار قضت به مصر على تجارة العملة

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الجنيه المصري

الدولرة.. قرار قضت به مصر على تجارة العملة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

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