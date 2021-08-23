الدولرة.. قرار قضت به مصر على تجارة العملة

مكاسب خيالية حققها تجار السوق الموازية للعملة من 2011 إلى 2016

السوق السوداء كانت تسيطر على 60% من التعاملات بالدولار

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احتياطات النقد الأجنبي تآكلت بـ 52.5% خلال 6 سنوات

3 نوفمبر 2016.. ضربة مصر التي قضت على تجار الدولار

إحكام الرقابة والسيطرة على الواردات ساهم في استقرار السوق

ترك الدولار للعرض والطلب قلص من قبضة السوق السوداء

العملات الأجنبية تراكمت بخزائن البنك المركزي.. والاحتياطي يرتفع 129%

تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية زادت 45% بعد التعويم

التضخم ينحسر.. وسعر العملة يقفز 25.4% منذ تحرير سعر الصرف