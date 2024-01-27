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من زلزال تركيا في فبراير 2023 (أ ف ب)
زلزال تركيا

زلزال ثان قوته 5 درجات يضرب تركيا في يومين

قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير غربي تركيا

العربية.نت
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ذكر مركز أن زلزالا قوته 5.01 درجة ضرب بحر إيجة قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير غربي تركيا.

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الخميس. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أنه في السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم في الجنوب التركي، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.

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