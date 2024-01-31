اليمن.. قصف أميركي بريطاني على شمال مدينة صعدة

وجهت القوات الأميركية والبريطانية، مساء الأربعاء، ضربات لأهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للحوثيين، فقد تعرضت الأطراف الشمالية لمدينة صعدة لهجوم. ولم تذكر معلومات حول وقوع قتلى أو مصابين أو أضرار محتملة.

من جهتها أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي تدمير صاروخ أرض-جو للحوثيين. وقالت في بيان: "في 31 يناير في حوالي الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، قصفت قوات القيادة المركزية الأميركية ودمرت صاروخ أرض-جو للحوثيين كان جاهزاً للإطلاق. حددت القوات الأميركية الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للطائرات الأميركية".

ونقلت وسائل إعلام حوثية في وقت سابق تصريحات لمسؤولين حوثيين قالوا فيها إنهم استهدفوا بالصواريخ السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس غريفلي".

وأضاف الحوثيون أنهم سيواصلون استهداف السفن الحربية الأميركية والبريطانية، دفاعا عن النفس، بحسب قولهم.

وقبلها، أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم إسقاط الصاروخ الحوثي، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار.

وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأميركي: "في 30 يناير، في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومون من إيران صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تم إسقاط الصاروخ بواسطة USS Gravely (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

والثلاثاء كان المتحدث باسم الحوثيين، محمد العاطفي، قد أكد استعداد جماعته "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون بتهديد الملاحة الدولية بشن هجمات على سفن تبحر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

رداً على ذلك، شنت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية ضربات على أهداف للحوثيين في عدة مدن يمنية، منها صنعاء والحديدة.