كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الصين سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بمرض كوفيد-19 خلال ما يربو على عشرة أشهر بسبب تفشٍ شديد لفيروس كورونا في شمال شرق البلاد أدى لفرض إجراءات إغلاق وعزل عام على أكثر من 28 مليون نسمة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنها سجلت 144 إصابة جديدة بالفيروس أمس 14 يناير كانون الثاني، ارتفاعا من 138 قبل ذلك بيوم.

ويعد هذا أعلى عدد إصابات يومية منذ الأول من مارس آذار عندما رصدت الصين 202 إصابة.

كورونا من الصين من عملية إجراء اختبارات كورونا في الصين

ولا يزال العدد الإجمالي لحالات الإصابة أقل بكثير مما شهدته الصين خلال ذروة تفشي المرض في مطلع 2020، لكن المخاوف تتزايد من موجة جديدة للجائحة قبل عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد شهر في ظل توقعات بسفر 296 مليون شخص بالقطارات خلال لعطلة.

وذكرت اللجنة أن 135 من الحالات الجديدة كانت إصابات محلية ومن بينها 90 حالة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين و43 في إقليم يلونغجيانغ بشمال شرق البلاد، كما أكد إقليما قوانغتشي وشنشي تسجيل حالة إصابة في كليهما.

تأتي زيادة الإصابات في الصين فيما يخضع فريق محققين من منظمة الصحة العالمية لحجر صحي في مدينة ووهان التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية 2019. ويحقق هذا الفريق في منشأ الجائحة التي أودت بحياة نحو مليوني شخص على مستوى العالم.

وحثت السلطات السكان على الامتناع عن السفر غير الضروري خلال عطلة السنة القمرية في الشهر المقبل التي تشهد سفر مئات الملايين من الصينيين إلى مسقط رأسهم لقضاء العطلة مع الأسرة أو السفر للخارج.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87988 حالة والوفيات 4635.