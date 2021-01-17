بعد الأسماك والسلمون.. كورونا في المثلجات والآيس كريم!

بعد علب السلمون والسمك المجمد والدجاج، يبدو أن كورونا وجد ملاذا في "الآيس الكريم". فقد عثر على الفيروس الذي روع العالم منذ ديسمبر 2019، مخلفا مليوني متوفى، فوق علب مثلجات أو آيس كريم منتج في شرق الصين، ما أدى إلى سحب علب الكرتون من نفس الدفعة، بحسب ما أفادت السلطات.

ففي بيان صادر عن حكومة المدينة، أعلن عن إغلاق شركة داقيادوا فوود ليمتد في تيانجين، المتاخمة لبيجين، وإجراء اختبار لموظفيها للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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كما أوضحت الحكومة أنه لم يكن هناك ما يشير إلى إصابة أي شخص جراء الآيس كريم. وقالت إن معظم الكراتين الموجودة في الدفعة البالغ عددها 29 ألفًا لم يتم بيعها بعد

إلى ذلك، أضافت أنه يجري تعقب 390 سيارة تم بيعها في تيانجين وإخطار السلطات في أماكن أخرى بالمبيعات إلى مناطقهم. وقالت إن المكونات تشمل مسحوق حليب نيوزيلاندي ومسحوق مصل لبن من أوكرانيا.

يشار إلى أنه منذ أشهر عدة، ألمحت الحكومة الصينية إلى أن المرض، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، جاء من الخارج، وحاولت تسليط الضوء على ما تقول إنه اكتشافات لكورونا على علب أسماك وغيرها من الأطعمة المستوردة من الخارج، على الرغم من تشكيك العلماء الأجانب في هذه المسألة.