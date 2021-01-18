.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"100 مليون جرعة لقاح بـ100 يوم".. فاوتشي يبشر

من كاليفورنيا يوم 15 يناير

"100 مليون جرعة لقاح بـ100 يوم".. فاوتشي يبشر

كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا: الهدف الذي حدده الرئيس المنتخب "قابل للتطبيق"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خبر مبشر، أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، أنطوني فاوتشي، الأحد، أن الهدف الذي حدده الرئيس المنتخب جو بايدن باستخدام 100 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في الأيام المئة الأولى من ولايته "قابل للتطبيق".

وقال فاوتشي لقناة "إن بي سي" إن "الأمر قابل للتطبيق تماماً... لا شك على الإطلاق... يمكننا القيام بذلك".

فايزر تؤكد للاتحاد الأوروبي تسليم لقاح كورونا في موعده صحة لقاح كورونا فايزر تؤكد للاتحاد الأوروبي تسليم لقاح كورونا في موعده

يشار إلى أن فاوتشي سيبقى كبير المستشارين للرئاسة حول معالجة فيروس كورونا المستجد.

انتقادات لوتيرة التلقيح

يذكر أن وتيرة التلقيح في الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات لبطئها، رغم تطوير لقاحين واختبارهما والموافقة عليهما من قبل السلطات الصحية في فترة زمنية قياسية.

وبحسب مراكز مراقبة الأمراض، الوكالة الفيدرالية الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة، تم تسليم 31.1 مليون جرعة لقاح واستخدم أقل من 40% منها (12.2 مليوناً)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما حذرت بعض الولايات، منها نيويورك، من أنها قد تواجه نقصاً في الجرعات الأسبوع المقبل لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الحكومة الفيدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح.

من ماساتشوستس يوم 15 يناير
من ماساتشوستس يوم 15 يناير

أسوأ مرحلة

إلى ذلك تشهد البلاد أسوأ مرحلة على الإطلاق منذ ظهور الجائحة. وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد إن وفيات كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 394495 في المجمل، بزيادة 3557 وفاة عن الإحصاء السابق. وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 23 مليوناً و653919 بعد تسجيل 213145 حالة جديدة.

والأحد، أقرّ رون كلاين، الذي سيتولى رئاسة مكتب جو بايدن، بأنه يتوقع تخطي عتبة 500 ألف وفاة بكوفيد-19 خلال شهر فبراير، محذراً عبر شبكة "سي إن إن" من أن "الجائحة ستتفاقم قبل أن تتحسن الأمور".

كما أعلن كلاين أنه لتحقيق هذا الهدف قد تستند حكومة بايدن إلى قانون يجيز إرغام مؤسسات خاصة على إنتاج بعض السلع بشكل طارئ.

من كاليفورنيا يوم 15 يناير
من كاليفورنيا يوم 15 يناير

وينوي بايدن أيضاً تعبئة الحرس الوطني ووكالة إدارة الحالات الطارئة لزيادة عدد مراكز التلقيح. وفي هذا السياق، قالت المديرة المقبلة لمراكز مراقبة الأمراض، روشيل والنسكي، لقناة "سي بي إس": "سيتطلب الأمر جهوداً ضخمة، لكن بإمكاننا القيام بذلك".

"لا يمكن البقاء مكتوفين"

يذكر أن بايدن كان قد أعلن قبل أيام أنه سيتم توزيع 100 مليون جرعة تطعيم في أول 100 يوم من إدارته التي ستقدم خطة للتعافي وعودة الطلاب للمدارس ومساعدة العائلات الأميركية.

وأكد خلال تقديمه خطة تحفيز اقتصادية ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة الأسر والشركات، أنه "لا يمكن البقاء مكتوفين" في مواجهة حجم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

من ماساتشوستس يوم 15 يناير
من ماساتشوستس يوم 15 يناير

كما أضاف أن "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطة ديون البلاد وتضغط على المالية العامة، مشدداً على أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير كلفتها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد