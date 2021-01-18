مريض كورونا ونقل العدوى.. هذه المدة هي الأخطر!

ما زال فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 94 مليوناً حول العالم يثير التساؤلات، حول العدوى ومدة الإصابة وغيرها.

وحول عدد الأيام التي يظل فيها المصاب بكوفيد 19 ناقلاً للعدوى، فقد كشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش عدد الأيام التي يظل فيها المرضى بـ "كوفيد – 19" ناقلين للعدوى للمحيطين بهم.

وأوضحت في تصريح صحافي أن الحديث في هذه المناسبة يدور عن الأشخاص الذين ينشرون الفيروس الحي.

كما قالت: "وفقا لدراسات أولية، فإن معظم المرضى يصبحون معديين في غضون 8-9 أيام فقط من ظهور الأعراض".

ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة المعدية قد تطول أكثر بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

الأعراض الأكثر شيوعاً

يذكر أن الأعراض الأكثر شيوعًا لكوفيد 19 هي الحمّى والسعال الجاف والإرهاق.

أما الأعراض الأقل شيوعاً فهي آلام وأوجاع والتهاب الحلق وإسهال والتهاب الملتحمة وصداع فقدان حاسة التذوق أو الشم وطفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

والأعراض الخطيرة هي صعوبة أو ضيق في التنفس وألم أو ضغط في الصدر وفقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

وفيات تتجاوز مليونين و25 ألفاً

إلى ذلك، أظهر إحصاء حديث لرويترز أن أكثر من 94.53 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و25929.

وسجلت روسيا، الاثنين، 22857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 3679 في موسكو ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و591066 في رابع أكبر حصيلة في العالم.

وذكرت السلطات أنها سجلت 471 وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 66037.