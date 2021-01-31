.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ربما شهد ولادة كورونا.. خبراء الصحة العالمية في سوق ووهان

فريق البحث الأممي في ووهان (رويترز)

ربما شهد ولادة كورونا.. خبراء الصحة العالمية في سوق ووهان

بحثا عن منشأ كورونا.. فريق أممي في سوق للمأكولات الرطبة!

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا يزال البحث جاريا في موطئ الفيروس الذي أضنى العالم مسجلا أكثر من 100 مليون إصابة حتى الآن.

وفي جديد عمليات البحث الأممي التي انطلقت الخميس، زار فريق من منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد سوقًا معروفة بأنها مركز توزيع المواد الغذائية البحرية في مدينة ووهان الصينية

صرخة من ووهان للصحة العالمية.. فيروس كورونا صرخة من ووهان للصحة العالمية.. " لا تغطوا الجريمة"

ووصلوا إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية الذي أُغلق منذ يناير الماضي ودخلوا إلى المكان المسيّج، في وقت منع حراس بسرعة آخرين من الدخول.

حاشية كبيرة من المسؤولين

وشوهد أعضاء الفريق وهم يسيرون في أقسام إحدى أكبر الأسواق الرطبة في ووهان، محاطين بحاشية كبيرة من المسؤولين والممثلين الصينيين.

وكان الفريق المؤلف من ذوي خبرة في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة، زار الجمعة مستشفيين في مركز التفشي المبكر- مستشفى ووهان جينينتان ومستشفى هوبى المتكامل للطب الصيني والغربي.

كما زاروا السبت معرضًا مخصصًا للتاريخ المبكر لكوفيد-19.

فريق التحقيق الأممي في ووهان (فرانس برس)
فريق التحقيق الأممي في ووهان (فرانس برس)

إلى ذلك، كما أدرجوا معهد ووهان لعلم الفيروسات والمختبرات ضمن المرافق التي سيزورونها بما في ذلك مركز ووهان للسيطرة على الأمراض.

سوق شهد الحالات الأولى

يشار إلى أن المنظمة العالمية كانت أعلنت على تويتر الخميس أن الفريق يعتزم زيارة مستشفيات وأسواق مثل سوق هوانان للمأكولات البحرية المرتبط بالعديد من الحالات الأولى.

وأصبح عمل البعثة خلال الفترة السابقة مشحون سياسياً، لا سيما وسط مساعي الصين إلى تجنب إلقاء اللوم عليها استنادا إلى ما تعتبره زلات مزعومة في استجابتها المبكرة لتفشي المرض.

فريق التحقيق الأممي في ووهان (فرانس برس)
فريق التحقيق الأممي في ووهان (فرانس برس)

سنوات من البحث

ومن غير المرجح أن تؤتي زيارات معدودة يقوم بها العلماء إلى بعض الأماكن المشبوهة، ثمارها، فغالبا ما يكون تحديد الحيوان الذي ربما كان مصدر الفيروس مسعى شاملًا يستغرق سنوات من البحث، بما في ذلك أخذ عينات من الحيوانات والتحليل الجيني والدراسات الوبائية.

يذكر أن أحد الاحتمالات التي صورت بداية تفشي الجائحة رجح أن يكون صيادًا للحياة البرية نقل الفيروس إلى التجار الذين حملوه إلى ووهان.

سوق خضراوات في مدينة ووهان الصينية
سوق خضراوات في مدينة ووهان الصينية

في حين روجت الحكومة الصينية لنظريات، تفتقر للأدلة، مفادها أن تفشي المرض ربما بدأ بواردات من المأكولات البحرية المجمدة الملوثة بالفيروس، وهي فكرة رفضها العلماء والوكالات الدولية بشدة!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد