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مسح يكشف أن أكثر من نصف سكان نيودلهي أصيبوا بكورونا

A healthcare worker wearing personal protective equipment (PPE) collects a swab sample from a policeman amidst the spread of the coronavirus disease (COVID-19), at a testing center in New Delhi, India, October 29, 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis
شرطي يخضع لفحص كورونا في نيودلهي
فيروس كورونا

مسح يكشف أن أكثر من نصف سكان نيودلهي أصيبوا بكورونا

تبيّن وجود أجسام مضادة لفيروس #كورونا لدى 56.13% من سكان نيودلهي البالغ عددهم 20 مليون نسمة

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نيودلهي – رويترز

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كشف مسح حكومي، أيّدت نتائجه بحثاً أجراه القطاع الخاص في وقت سابق، أن أكثر من نصف سكان نيودلهي، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، ربما أُصيبوا بفيروس كورونا.

رجل يخضع لفحص كورونا في نيودلهي
رجل يخضع لفحص كورونا في نيودلهي

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة بمرض كوفيد-19، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن مسح اليوم الثلاثاء الذي استند إلى نحو 28 ألف عينة أشار إلى أن الرقم الفعلي للمصابين بين سكان الهند، وعددهم 1.35 مليار نسمة، أعلى بكثير ويقترب من مستويات مناعة القطيع.

وكتب ساتيندرا جين وزير الصحة في نيودلهي على "تويتر" بعد نشر التقرير: "في خامس مسح أمصال نجريه في العاصمة الوطنية دلهي رصدنا أجساما مضادة (لفيروس كورونا) لدى 56.13% من سكان المدينة".

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من جهته، قال رئيس شركة ثيروكير تكنولوجيز للفحوصات، في مقابلة مع وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند كشفت أن 55% من السكان قد يكونوا أُصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما بين 60 و70% على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى، على الرغم من أن المسؤولين في الهند قالوا إن مستوى أقل من ذلك قد يبطئ أيضاً انتشار الفيروس.

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