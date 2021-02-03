قال مصدر مطلع على مسح حكومي للأجسام المضادة، إن نحو ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا، مما يشير إلى أن العدد الفعلي للإصابات هناك يزيد بكثير عن الحصيلة الرسمية.

وسجلت الهند 10.8 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن المسح يشير إلى أن عدد الحالات الفعلي في الهند قد يكون تجاوز 300 مليون.

وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية، الذي تديره الدولة والذي أجرى المسح، إنه سيعرض نتائجه في مؤتمر صحافي غداً الخميس. ولم يتضح حتى الآن عدد من شاركوا في أحدث مسح للمجلس.

وخلص مسح أجرته حكومة العاصمة نيودلهي هذا الأسبوع إلى أن أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال رئيس شركة "ثيروكير تكنولوجيز للفحوص" لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند، كشفت أن 55% من السكان قد يكونون أُصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن ما بين 60 و70% على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى.

وسجلت الهند 11039 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ورصدت 110 وفيات جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 154596.

وانخفضت الإصابات والوفيات بشدة منذ ذروة شهدها البلد في منتصف سبتمبر عندما كان يسجل نحو 100 ألف إصابة يومياً.