واشنطن: الاستعانة بالحرس الوطني في التطعيم ضد كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تخصيص ألف جندي من الحرس الوطني للمساعدة في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وبين 14 ديسمبر و14 يناير الماضيين، تلقى نحو 13 مليون أميركي الجرعة الأولى على الأقل من لقاحين مرخص لهما في الولايات المتحدة، وفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، الوكالة الفيدرالية الأساسية للصحة العامة في البلاد.

ووفق البيانات، فإن نحو نصف هؤلاء، أي ما يقارب 6.7 مليون، تم تحديد العرق الذي ينتمون إليه، حيث شكل السود 5.4 بالمئة منهم مقارنة بـ60.4 بالمئة من البيض و11.5 بالمئة من أصول لاتينية و6 بالمئة من الآسيويين.

ومع ذلك، أشارت "سي دي سي" إلى أن نحو 14 بالمئة من الذين تلقوا اللقاح قالوا إنهم من عرقيات متعددة أو مختلفة غير مذكورة، مما يحد من إمكان التوصل إلى نتائج مؤكدة.

والاثنين، قالت الطبيبة مارسيلا نونيز سميث، التي عينها الرئيس جو بايدن للتنسيق من أجل استجابة عادلة لأزمة فيروس كورونا، إن الأميركيين من أصل إفريقي هم 2.9 بالمئة أكثر عرضة للحاجة إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج في حال الإصابة، و2.1 بالمئة أكثر عرضة للوفاة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الحكومة تولي اهتماما خاصا لهذه القضية، ولتوفير "مراكز إضافية للتلقيح تستهدف الوصول إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر"، ودعت الولايات لتطوير خطط لتوزيع عادل للقاح.