في حين تتسابق دول العالم في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل كبير لكبح تفشي الجائحة، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الجمعة بشكل عاجل مصنّعي اللقاحات إلى أن يتشاركوا التقنيات للمساعدة في زيادة الإنتاج بشكل كبير، محذرًا من العودة للمربع الأول.

وأفاد تيدروس أدهانوم غيبريسوس الصحافيين أنّ عدد لقاحات كوفيد-19 التي تم تلقيح الناس بها تجاوز الآن 100 مليون إصابة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

المربع الأول

كما أعرب عن قلقه من أن أكثر من ثلاثة أرباع اللقاحات تم استخدامها في 10 دول غنية فقط، محذراً من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات يعرض التقدم المحرز ضد الوباء للخطر. وقال "ما لم نقمع الفيروس في كل مكان يمكن أن نعود في نهاية المطاف للمربع الأول".

كما قال إن "بعض الدول قامت بالفعل بتلقيح نسب كبيرة من سكانها المعرضين لخطر أقل للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة"، بدون إعطاء أمثلة محددة.

في الوقت نفسه، قال إنّ "ما يقرب من 130 دولة بها 2,5 مليار شخص لم تقدم بعد جرعة واحدة".

هذا ومن المتوقع أن تبدأ منصة كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية، والهادفة إلى ضمان الوصول العالمي العادل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد، بشحن الجرعات في وقت لاحق من هذا الشهر.

تقاسم الجرعات

وحضّ الدول على "تقاسم الجرعات بمجرد الانتهاء من تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن".

وأكد أنّ مصنّعي اللقاحات يتحملون أيضًا مسؤولية القيام بالمزيد، مؤكدا أنّ هناك حاجة إلى "زيادة هائلة في الإنتاج".

وأشار الى عدد من الخطوات التي يمكن أن يتخذها مصنّعو اللقاحات لزيادة إنتاجهم، بما في ذلك إصدار "تراخيص غير حصرية للسماح للمنتجين الآخرين بتصنيع لقاحهم"، وهو أمر تم القيام به سابقًا لتوسيع الوصول إلى علاجات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي.

وأشاد تيدروس بشركات مثل سانوفي ونوفارتيس التي قالت الأسبوع الماضي إنها ستستخدم بنيتها التحتية للمساعدة في إنتاج لقاحات فايرز/بايونتيك، وحث الشركات الأخرى على اتباعها.

كما دعا إلى المشاركة الطوعية للبيانات والتقنيات للمساعدة في تمكين "الاستخدام الفوري لقدرة الإنتاج غير المستغلة والمساعدة في بناء قواعد تصنيع إضافية، خاصة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية".

وقال إن "توسيع الإنتاج عالميا سيجعل الدول الفقيرة أقل اعتمادا على التبرعات من الدول الغنية".

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية بمصنّعي اللقاحات الذين تعهدوا بيع لقاحاتهم بسعر الكلفة، لكنه أضاف أن من واجبهم فعل المزيد.

وتابع "بعد تلقي تمويل عام كبير نشجع جميع الشركات المصنعة على مشاركة بياناتها وتقنياتها لضمان الوصول العالمي المنصف للقاحات".

كذلك، حضّ تيدروس مصنّعي اللقاحات على مشاركة بياناتهم مع منظمة الصحة العالمية بشكل أسرع لمساعدة الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تسريع عملية منح تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للقاحات آمنة وفعّالة.

هذا وأظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 105.01 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و285524.