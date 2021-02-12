أظهر إحصاء لرويترز، أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا تجاوز مليوني شخص، فيما كشفت حصيلة جديدة أعدتها "فرانس برس" عن وفاة نحو 100 ألف شخص في الشرق الأوسط جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

ويعدّ الشرق الأوسط خامس أكثر المناطق تضرراً في العالم بعد أوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة وكندا.

وتعتبر إيران الدولة الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة، محتلة المرتبة الحادية عشرة في العالم لجهة الوفيات بأكثر من ثمانية وخمسين ألف وفاة.

ويأتي العراق في المرتبة التالية، حيث تجاوزت الوفيات 13 ألف حالة.

وبالمجمل، أودى فيروس كورونا بحياة مليونين وثلاث مئة وثلاثة وخمسين ألف شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.