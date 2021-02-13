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الولايات المتحدة تطرح لقاح كورونا في الصيدليات

عنصر من الفريق الطبي تحمل عينة من لقاح فايزر ضد كوفيد 19 في نيويورك - فرانس برس
عنصر من الفريق الطبي تحمل عينة من لقاح فايزر ضد كوفيد 19 في نيويورك - فرانس برس

الولايات المتحدة تطرح لقاح كورونا في الصيدليات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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بدأت الصيدليات في أنحاء الولايات المتحدة تطعيم المواطنين بعد حصولها على مليون لقاح أرسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

وفي يوم بارد في بيثيسدا على أطراف العاصمة واشنطن، كانت مجموعات من كبار السن يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من لقاح مودرنا في صيدليتهم المحلية "سي في إس".

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وبدأ نحو 6500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع الأدوية، تطعيم المواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فيدرالية، ويتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 50 ألف موقع.

واعتبر ذلك طريقة لتخفيف العبء عن دوائر الصحة الحكومية، مع تسهيل تلقي لقاحات الإنفلونزا في أماكن مثل صيدليات "سي في إس" و"رايت إيد وول غرينز".

وبعد بداية عشوائية تتسارع حملة التطعيم في الولايات المتحدة، حيث تلقى 35.8 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل من اللقاح، ما يمثل 10 بالمئة من عدد السكان.

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