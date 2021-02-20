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بعد زيارة بايدن.. فايزر: سنضاعف الجرعات

لقاح فايزر

بعد زيارة بايدن.. فايزر: سنضاعف الجرعات

فايزر أمدت الولايات المتحدة بأربعين مليون جرعة حتى 17 فبراير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال المدير التنفيذي لشركة فايزر لصناعة الأدوية ألبرت بورلا اليوم الجمعة إن الشركة تتوقع أن تواتيها القدرة على مضاعفة العدد الأسبوعي من الجرعات من لقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي ستقدمه للولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

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إلى ذلك، أوضح بورلا الذي تحدث بعد جولة للرئيس الأميركي جو بايدن في مصنع شركته لإنتاج اللقاح في لاية ميشيغان إن فايزر تنتج في الوقت الحالي خمسة ملايين جرعة أسبوعيا في المتوسط وتتوقع "إنتاج أكثر من ضعف هذا العدد" في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الشركة قامت ببعض الإجراءات التي أتاحت لها خفض الوقت الذي تستغرقه في صنع اللقاح من 110 أيام إلى 60 يوما.

كما أشار إلى أن فايزر أمدت الولايات المتحدة بأربعين مليون جرعة حتى 17 فبراير شباط من لقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي طورته بالمشاركة مع الشركة الألمانية بيونتيك.

2 صور
2 صور
بايدن في مصنع فايزر
بايدن في مصنع فايزر

ووافقت الشركة على إمداد الولايات المتحدة بجرعات عددها 300 مليون بحلول نهاية يوليو تموز.

وقال بورلا إن بايدن تحدى الشركة أن تحقق هذا الهدف وإن الشركة ستبحث عن وسائل لتحسين إنتاجها.

"اللقاحات آمنة"

بدوره، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس خلال زيارة أحد مصانع فايزر لتصنيع لقاحات كورونا في ميشيغان، أن اللقاحات آمنة وسليمة، داعيا الجميع للتقدم للحصول عليها.

وأضاف بايدن، "نعمل على تطعيم جميع الأميركيين بحلول شهر يوليو"، متهما إدارة ترمب بأنها أخفقت في وضع خطة لتطعيم الأميركيين.

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