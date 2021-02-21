.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خبير أميركي: كورونا قد يختفي في أبريل لهذه الأسباب

الأقليات في أميركا اقتصاد كورونا
أرشيفية
فيروس كورونا

خبير أميركي: كورونا قد يختفي في أبريل لهذه الأسباب

تحدث مناعة القطيع عندما يصبح عدد كافٍ من الناس محصنين ضد الفيروس، مما ينهي انتشاره

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال أستاذ وجراح في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إن فيروس كورونا قد "يختفي في الغالب" بحلول أبريل.
ووفقا لـ"فوكس نيوز" الأميركية. قال مارتي مكاري، الأستاذ في كلية الطب في الجامعة وكلية بلومبيرغ للصحة العامة، إن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77 في المئة منذ يناير.

وكتب مكاري يقول "هناك سبب للاعتقاد بأن البلاد تتسابق نحو مستوى منخفض للغاية من العدوى. مع إصابة المزيد من الأشخاص، ومعظمهم يعانون من أعراض خفيفة أو من دون أعراض، هناك عدد أقل من الأميركيين المصابين".

وأضاف: "وفي المسار الحالي، أتوقع أن يختفي COVID في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية".

وقال مكاري إن التطعيمات والعدد الكبير من الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل في الولايات المتحدة - أكثر من 28 مليونًا - يمكن أن يساهم في مناعة القطيع في الربيع".

لكن البيت الأبيض وخبراء آخرين غير متفائلين، حيث قال البعض إن مناعة القطيع قد لا يتم الوصول إليها إلا في وقت لاحق من العام.

وتحدث مناعة القطيع عندما يصبح عدد كافٍ من الناس محصنين ضد الفيروس، مما ينهي انتشاره. وأضاف مكاري أنه "عندما يتم كسر سلسلة انتقال الفيروس في أماكن متعددة، يكون من الصعب انتشاره وهذا يشمل السلالات الجديدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد