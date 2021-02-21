.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر بيونتيك يوقف انتشار كورونا

فايزر-بايونتيك - فرانس برس
فايزر بيونتيك - فرانس برس
لقاح كورونا

دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر بيونتيك يوقف انتشار كورونا

نتائج الدراسة أشارت إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 89.4% في الوقاية من الإصابات المؤكدة مختبريا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - جمال نازي

نشر في: آخر تحديث:

فيما يعد أول مؤشر من واقع تجارب في العالم الواقعي، أثبت لقاح فايزر- بيونتيك فاعليته في الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث وفر حماية ومناعة للغالبية العظمى ممن تلقوا اللقاح في إسرائيل اعتبارا من 20 ديسمبر، وفقا لما نشرته "بلومبيرغ" نقلا عن دراسة علمية إسرائيلية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 89.4% في الوقاية من الإصابات المؤكدة مختبريًا، وفقًا لنسخة من مسودة منشور في تغريدة على منصة تويتر، تم تأكيدها بواسطة شخص مطلع، موضحا أن شركتي فايزر وبيونتيك عملتا بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية على تحليل الحالات، إلا أن نتائج الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة النظراء.

فايزر-بيونتيك - فرانس برس
فايزر-بيونتيك - فرانس برس

وبحسب ما نشرته "دير شبيغل" الألمانية، فإن تلك النتائج هي الأحدث في سلسلة البيانات الإيجابية، التي ظهرت من إسرائيل، التي تعد أحد بلدان العالم طرحا للقاحات المضادة لكوفيد-19 لسكانها، والذين حصل ما يقرب نصفهم على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وبشكل منفصل، ذكرت السلطات الإسرائيلية أمس السبت أن جرعة فايزر-بيونتيك كانت فعالة بنسبة 99% في منع الوفيات الناجمة عن الفيروس.

وتعتبر النتائج الأولية للعدوى المؤكدة مختبريًا مهمة لأنها تظهر أن اللقاح قد يمنع أيضًا حاملي اللقاح بدون أعراض من نشر الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وهو أمر لم يكن واضحًا من قبل وحتى الإفصاح عن نتائج الدراسة.

واقع متفجر.. ماذا ينتظر بايدن في العراق؟ إيران اقتصاد العراق واقع متفجر.. ماذا ينتظر بايدن في العراق؟

ويعد وقف انتقال العدوى بهذه الطريقة عاملاً رئيسيًا حيث تسعى البلدان إلى رفع قيود الاتصال وإعادة فتح الاقتصادات.

وفي نفس السياق، أعلنت فايزر وبيونتيك أنهما تعملان على تحليل واقعي للبيانات من إسرائيل، والتي ستتم مشاركتها بمجرد اكتمالها.

ورفض المتحدثون الرسميون التعليق على البيانات غير المنشورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

يستخدم جبال سيناء للزراعة.. مشروع مصري يحصد جائزة عالمية يستخدم جبال سيناء للزراعة.. مشروع مصري يحصد جائزة عالمية
مصورة سعودية تحصد مئات الجوائز العالمية.. تروي قصتها للعربية.نت مصورة سعودية تحصد مئات الجوائز العالمية.. تروي قصتها للعربية.نت

الأكثر قراءة

الاعتداء على فتاة بحفر الباطن.. والنائب العام يأمر بضبط المتورط الاعتداء على فتاة بحفر الباطن.. والنائب العام يأمر بضبط المتورط
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
عن حالته الصحية ودور 4 شباب بالحادث.. زوجة عمرو أديب تكشف عن حالته الصحية ودور 4 شباب بالحادث.. زوجة عمرو أديب تكشف
هتك عرض 4 رجال بالقوة.. جديد قضية هتك عرض 4 رجال بالقوة.. جديد قضية "طبيب الفنانين" بمصر
السعودية تبني أكبر مستشفى في موريتانيا السعودية تبني أكبر مستشفى في موريتانيا
3 قرارات جديدة عاجلة في أزمة الإعلامي تامر أمين مع الصعايدة 3 قرارات جديدة عاجلة في أزمة الإعلامي تامر أمين مع الصعايدة

قبل أن تذهب

هل يسمح الاتفاق النووي لإيران بامتلاك سلاح نووي؟
هل يسمح الاتفاق النووي لإيران بامتلاك سلاح نووي؟

اكتشف المزيد